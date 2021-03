Linnavalitsus kuulutas sel nädalal spordikooli direktori ametikoha täitmiseks välja konkursi, kuhu soovijatel on võimalik esitada avaldusi 4. aprillini.

Pärnu spordikool on linnavalitsuse hallatav huvikool, kus 33 juhendaja käe all treenib 817 õpilast. Spordikooli treeneritel ja õpilastel on treeninguteks kasutada spordi- ja kergejõustikuhall, Rannastaadion ja Raeküla staadion.