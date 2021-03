Volikogud maadlevad endiselt ­digitaalse töökorraldusega

Kohalikku elu kujundavad küsimused vaiel­dakse selgeks ja otsustatakse suuresti voli­kogu istungitel. Et asju ei aetaks saladuskatte all, on istungid üldjuhul avalikud. Mõnes volikogus pole aastaga, mis kroonviiruse leviku algusest möödunud, töökorraldust ava­likkuse tagamiseks veel paika saadud. Küll aga liiguvad asjad paremuse poole.