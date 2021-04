Maakonna suurim leid on olnud lennukipomm, mis avastati Pärnu lähedalt.

“Mõnel korral on teada antud lahingumoona meenutavast esemest, mis lähemal uurimisel ei osutunud lõhkekehaks,” selgitas Lääne-Eesti pommigrupi juhi Aivar Post. Eriti töiselt on möödunud aprill.

Eelmisel aastal sai pommigrupp Pärnumaal 67 väljakutset, millest enamik olid seotud lahingumoonaga.

Mürsk, mille pommigrupp kahjutuks tegi. FOTO: Lääne-eesti Pommigrupp

Eestis peitub endiselt suurtes kogustes plahvatusohtlikku materjali. Peale maapõue on leitud mitme majapidamise koristamise käigus ohtlikku lõhkematerjali, mis tänu leidjate õigele käitumisele on jõudnud demineerijateni. Sellel aastal on Lääne regioonist leitud 277 lõhkekeha või selle osa ja 42 eset, mis on sarnanenud lõhkekehaga, kuid mis lähemal uurimisel ei osutunud ohtlikuks leiuks.

Posti sõnade kohaselt on leide välja ilmunud peamiselt vanadest lahingupaikadest, eelkõige Saaremaalt. “Peale Saaremaa on Lääne regioonis olnud palju leide Pärnumaaltki, kus oleme käinud 17 korral. Järvamaal on lõhkekehi leitud 11 ja Hiiumaal kümnel korral. Kolmandik on leitud demineerijate endi tubli otsingutöö tulemusel,” ütles Post.

Peale häirekeskusesse tehtud kutsetele reageerimise teeb Lääne-Eesti pommigrupp plaanilisi töid. Aprilli ja mai jooksul otsivad ja hävitavad demineerimismeeskonnad võimalikult palju plahvatusohtlikku materjali. Plaaniliste tööde käigus keskendutakse Saaremaal Sõrve piirkonnale, kus sõja ajal toimusid suured lahingud. Lõhkematerjali leitakse veel hoonete ehituse ja renoveerimise käigus ning põllutöödelt.