Teid filmitakse! Aga kas nii tohib?

Andmekaitse inspektsiooni (AKI) väliskoostöö nõunik Maarja Kirss nendib, et kaameraid on linnaruumis rohkesti ja tihtipeale jääbki jalakäija korraga neist mitme vaatevälja. Tema hinnangul on see paratamatus, kuid ametnik juhib tähelepanu, et valvekaameraid kasutades peab omanik täitma kõiki nõudeid.