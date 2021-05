Nädalalõpu puhumisreidil tuvastati mitu roolijoodikut

Murumaa paneb inimestele südamele, et enne rooli minekut on oluline kontrollida ja hinnata oma tervislikku seisundit. Kui selleks puudub võimalus, tuleks loobuda mõttest juhtida autot. “Alkoholi tarvitanud juhil kasvab risk liiklusõnnetusse sattuda kaine juhiga võrreldes kaks korda, surmaga lõppevasse õnnetusse sattumise risk on samuti palju kordi suurem,” rõhutas Murumaa. Samuti tuletas patrulltalituse juht meelde, et joobeseisundis on rooli istuda lubamatu. Põhjusel, et väiksemgi joove mõjutab inimese tähelepanuvõimet ja reageerimiskiirust.