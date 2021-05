Mullu sündis Pärnumaal esimese nelja kuuga 239 last, tänavu aga 244. FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Tänavu aprillis pandi Pärnumaal kirja 64 lapse sünd, mullu samal ajal sündis 59 last. Märtsis tuli ilmale 68 beebit, mis on selle aasta maakonna rekord. Aasta varemgi oli nelja kuu kohta beebirohkeim märts, kui sündis 70 last.