Maakonda lisandus vaid üks koroonaviiruse kandja

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 53,65 ja esmaseid positiivseid tulemusi on kõikidest tehtud testidest 1,4 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates seitse uut COVID-19-juhtumit, haiglaravi vajab 50 patsienti. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 35 inimest ehk 70 protsenti. Ööpäeva jooksul ei lisandunud surmajuhtumeid.

Eelmise ööpäevaga manustati 14 040 vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud 540 837 inimesele, kellest 391 171-l on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Üle 70aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 67,1 protsenti. Üle 70aastaste vanusegrupist on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.