Häirekeskus manitseb lapsi ja loomi mitte autosse jätma

Kui märkate sõidukis kuumuse käes vaevlevat last või looma, tuleks kohe helistada hädaabinumbril 112.

Häirekeskuse 112-teenuse juhi Heiko Leesmendi sõnul on inimesed õnneks probleemist aina teadlikumad ja tähelepanelikumad.

“See on väga hea, et inimesed helistavad numbril 112, kui nad märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või loomaomanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda,” selgitas Leesment.

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest kerkib esile igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti toovad inimesed vabanduseks selle, et käisid vaid korra poes. Aeg on siiski veninud märksa pikemaks ja hädas laps või lemmikloom on püüdnud möödujate tähelepanu.