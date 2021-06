Jaanid tulevad äikselised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt kagutuul 2-8, saarte rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja varitseb äikeseoht. Võimalik on ka rahe. Puhub lõunakaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 30-35, rannikul kohati 25 kraadi.

Kolmapäeva, jaanilaupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõunakaaretuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning tuleb äikest, võimalik on ka rahe. Õhtul sadu hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 28-33, sajupilvede all ja rannikul kohati 22-25 kraadi.