Stella Laur juhib Maarja-Magdaleena gildi keerulisel ajal

COVIDi valguses pean ütlema, et võiks paremini minna, sest suvehooajal on enamik meie gildi ­külastajatest ikkagi turistid, kes on ka suuremad rahakulutajad. Kui paljud majutajad päästab siseturism, siis meile on seda vähe, kuna kohalikule pole käsitöö ehk midagi nii erilist. Meil teevad käsitööd ju vanemad ja vanavanemadki. Eestlased üldse oskavad seda ehk paremini kui inimesed mujal maailmas.

Gild on see, milleks ta kunagi loodi: kui muidu toimetasid käsi­töölised eri kohtades – kellel oli kodustuudio või -ateljee, kellel rendipind –, siis gild loodi selleks, et nad kokku tuua. Ühiselt, suuremana paistab rohkem silma. Tegemist on linna majaga, mis tähendab, et rent, mida oma käsitöölistelt küsime, on võrreldes muude kohtadega väga soodne.