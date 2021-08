“Meil on hea meel anda Kaitseliidule üle Eametsa taristu – see linnak, mis on olnud meile hea baas ja saanud staabina koduseks kõigile meie üksuse inimestele,” sõnas üleandmise tseremoonial toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi, kes kolib staabi ümber Paldiski linnakusse.