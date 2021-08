Uppunuid on vähem kui mullu samal ajal

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhi Tarmo Volteini sõnutsi on eelmise aastaga võrreldes seis palju parem. Mullu samal ajal oli kuus uppunut, neist kaks meres ja neli siseveekogus. Tänavu on vees elu jätnud vaid üks, juuli lõpus Võiste kandis kaduma läinud ja augusti algul leitud 36aastane mees.

Voltein märkis, et väljakutseid ohtu sattunutega seoses on võrreldes mullusuvise 16ga tänavu tulnud juba 22. Tema hinnangul peitub põhjus osalt väga soojas suves. Pärnumaal on tänavu suvel veekogudel õnnetusi juhtunud vähem kui kevadtalvel, kuna senisest 22 väljakutsest 16 registreeriti aasta algusest 1. juunini.