“Muudatusi on ees ka teistel lauljatel, eelkõige koolieelikutel ja põhikooli õpilastel,” märkis erakooli arendusjuht Heli Tammsalu.

Tammsalu jutu järgi on paljud õpilased ja nende vanemad huvitatud sellest, et nende lapsed saaksid ülejärgmisel suvel Tallinnasse 13. noorte laulu- ja tantsupeole. Kool võtabki algavast õppeaastast suuna selle soovi täitumisele.

Registreerumine suurpeole algab juba septembris ja samast kuust moodustatakse erakoolis kaks stuudiokoori. Need on Primo (itaalia keeles esimene), milles valmistuvad suuresinemiseks koolieelikutest 3. klassi õpilasteni, ning Supremo (itaalia keeles parim), mis koondab 4.–8. klassi õpilasi. Palju ja hoolega tuleb koos harjutada, et jõuda 2023. aasta suveks võetud ülesande täitmiseni.