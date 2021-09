Valitsuse nõudeid eirav söögikoha omanik: Ei ole mõtet nende jaburdustega kaasa minna

Ühismeedia grupis “Passivaba Pärnu” on üle 2000 liikme, kus inimesed jagavad oma teadmisi ja kogemusi sellest, millised kohad eiravad valitsuse piiranguid ega kontrolli koroonatõendit. Postitusi sirvides ja kommentaare lugedes selgus, et selliseid kohti suvepealinnas jagub ja enamasti on need toitlustusasutused.