Pärnumaa haridusasutuste tuleohutus hinnati üldjoontes heaks

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõllu sõnutsi on üldpilt haridusasutuste tuleohutusest hea. “Kontrollkäikudel tõdesime, et haridusasutuste juhid seisavad hea, et keskkond oleks turvaline ja ohutusnõuded täidetud. Puudused ilmnevad eelkõige siis, kui vahetunud on asutuse juht või tuleohutuse eest vastutavaks määratud isik,” rääkis Laanepõld. Reeglina aga parandatakse needki vead kiiresti.

Pärnumaal kontrolliti kokku 12 haridusasutust. Kontrollreide teinud ohutusjärelevalve büroo peainspektori Aveli Eeskivi teatel oli täiesti korras kaks asutust, kümnel esines mõningaid puudusi. Enim valmistavad muret tuletõkkesektsioonid. Ühel korral puudus tuletõkkeuks täielikult, teistel juhtudel tõrkusid sulgurid ja uksed ei sulgunud täielikult. “Tuletõkkesektsiooni uste eesmärk on takistada tulekahju levikut, seetõttu peavad tuletõkkeuksed sulguma tihedalt, vältimaks tule ja suitsu levikut teistesse ruumidesse. Tähtis on, et inimesed saaksid kiiresti ja ohutult hoonest väljuda,” selgitas Eeskivi.

Teise suurema probleemina tõi inspektor välja, et ventilatsioonisüsteemid olid jäetud seest puhastamata. Enamik probleeme, millele inspektor tähelepanu juhtis, kõrvaldati otsekohe ja väärteomenetlust tuli alustada vaid ühel korral.

Pärnumaal haridusasutusi kontrollinud inspektor tõdes, et juhid on hoolsad reeglite jälgimisel ning tuleohutusest teadlikud. Hea näitena tõi inspektor välja Lindi lasteaia-algkooli, kus jälgitakse pidevalt, et lastel oleks ohutu õpikeskkond. Niisamuti Paikuse kooli, kus jälgitakse regulaarselt tuleohutusnõuete täitmist ja hoolitsetakse, et kõik uued töötajadki oleksid ohutusteemadega alati kursis. Peale asutuste avaldas Eeskivi tunnustust Tori vallavalitsusele, kes hoolitseb, et omavalitsusele kuuluvates ehitistes oleksid tuleohutusnõuded täidetud.

Ohutusjärelevalvebüroo juhataja ütles, et iga asutuse juhtkonna südameasi peab olema teha kõik endast olenev, et hooned oleksid seal viibijatele turvalised. Tuleohutusnõuded peavad olema täidetud igal ajahetkel, mitte ainult inspektori külaskäigu ajal. “Hoonetes viibivad lapsed on korras süsteemide puhul paremini kaitstud ja evakueerimine ohu korral toimub takistusteta. Hästi koolitatud personal ja korras paigaldised annavad turvatunde nii asutuses viibivatele lastele ja õpetajatele kui ka lapsevanematele,” rõhutas Laanepõld.