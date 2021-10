Arnold Anton on põline pärnakas, Pärnu linna vapimärgi kavaler ja Johann Voldemar Jannseni nimelise kultuuripreemia laureaat. Anton on uurinud ja talletanud Pärnu muusika- ja kultuurielu paljude kümnendite jooksul ning olnud aktiivne orkestrijuht, muusik ja kirjamees. Ta on õppinud viiulit Ferdinand Davidi juhendamisel just tänu 1935. aastal saadud stipendiumile.