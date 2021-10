Kokku laekus sooviavaldusi 20 meeskonnalt. Pitch’imise ehk ideede tutvustamise käigus selgitati välja need kaheksa ettevõtet, kes alustasid inkubaatori kasvuprogrammis Pärnu kolledži ruumides.

Koostöös Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga jõuab meeskondadeni tippmentorite võrgustik ning koolitusprogramm, mis sisaldab muuhulgas ärimudeli koostamist, investeeringute kaasamist, finantside juhtimist, teenuse- ja tootedisaini ning müügi- ja turundusalaseid teadmisi. “Kõik see loob meeskondadele eeldused kiireks kasvuks ja nii sise- kui välisturule sisenemiseks,” selgitas ettevõtlusinkubaatori projektijuht Kaydi Tomson.

Eelmisel hooajal lõpetanud meeskonnad pidasid projektijuhi sõnutsi just mentorite tuge ja kontaktvõrgustikku programmi kõige väärtuslikumaks osaks. Tomson lisas, et programmi ajakava on tihe ja seegi motiveerib meeskondi oma ideega edasi töötama.