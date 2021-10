“Hea on teada, et väga palju tema mõttekaaslasi peab tähtsaks tulla ja väike sõna siin öelda ja mäletada kõike seda, mis on kunagi olnud,” rääkis Harald Nugiseksi poeg Tõnu Nugiseks, kes on sündinud isa vangilaagris ja asumisel olles Siberis Krasnojarski krais. “Olin siis, 1958. aastal kaheaastane, kui isa Eestisse lubati. Mitmesse kooli ei võetud mind õppima, kui kuuldi perekonnanime, ainult tollal Lydia Koidula nimelise kooli direktor pani mu julgelt õpilaste nimekirja. Hiljem tegelesin elektroonikaga ja elan Karjakülas isa sünnikohas.”