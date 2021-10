Lääne prefektuur ja Pärnu politseijaoskond alustavad tööd uues asukohas

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et viimase nädala jooksul on Pikal tänaval asuvast politseimajast ära kolinud pea kõik töötajad. “Jäänud on veel viimased logistilised ja tehnilised küsimused, kuid suurem osa töötajaid on tänaseks jõudnud end uues majas sisse sättida,“ teatas Kõplas.