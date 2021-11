AS K.METi juht Mardo Leiumaa oli esimeste seas, kes tänavu juulis vaktsineerijad ettevõttesse kohapeale kutsus. FOTO: Mailiis Ollino

Virtsus tegutsevas metallifirmas AS K.Met on tänavu haigestumise ja eneseeralduse tõttu iga päev töölt puudunud keskeltläbi viis inimest 75st. Firma juhataja Mardo Leiumaa jutu järgi annab see töö korraldamisel tunda.