EVA-316 aitab laevadel Pärnus läbi rüsijää murda

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv selgitas, et jää paksus Sorgu saarest kuni Pärnu sadama vastuvõtu poini on 10–20 sentimeetrit. “Jää on osaliselt kergelt rüsistunud ja ladestunud ning ballastis laevadel on jäämurdja abita probleeme lootsijaama jõudmisega.”