Kui mullu oli Pärnumaal 3695 töötut, siis aastaga on see arv vähenenud ligemale veerandi võrra ja selle aasta lõpus on Pärnumaal töötukassa statistika järgi umbes 2800 töötut. Võib öelda, et töötus on Pärnumaal langenud peaaegu samale tasemele, kui see oli koroonapandeemia alguses. Hetkel on töötuid siinkandis 7,1 protsenti, mis ületab veidi Eesti keskmist töötusemäära.