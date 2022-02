Sõbrakuul süttivad Pärnu südalinnas valgussüdamed

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu loodab, et dekoratsioon inimestele meeldib ning et pärnakad ja linnakülalised oskavad valgussüdameid hoida. “Sõbrakuul võiks armsama või sõbraga võtta ette mõnusa jalutuskäigu läbi talvise Pärnu, tulla Lasteparki südameid vaatama ja teha mälestuseks südamlikke pilte,” märkis linnaaednik.

Sõbra- või ka valentinipäev kõnetab väga paljusid: laste jaoks on see ennekõike sõprusega seotud tähtpäev, romantikutele seostub 14. veebruar armumise ja armastusega. Mõlemal juhul on see päev mõeldud kallite inimeste meelespidamiseks ja nendega koosolemiseks.