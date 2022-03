Meeldetuletus ⟩ Kassiomanikud peavad oma miisud kiipima

Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale on tulnud viimastel kuudel mitmeid kaebusi hulkuvate kasside kohta, kellel puudub kiip ja kelle omanikku pole võimalik tuvastada. Rohkem on selliseid kaebuseid laekunud Audru ja Tõstamaa piirkonnast.

Ringi ekslevaid piimavurre kutsutakse püüdma Pärnu loomade varjupaiga töötajad, aga on ette tulnud ka juhtumeid, kus elanikud on ise varjupaigast laenatud puuridega ula peal kassid kinni püüdnud ja Raba tänaval asuvasse Pärnu kodutute loomade varjupaika toimetanud.

Ette on tulnud sedagi, et isehakanud loomapüüdjad on kinni nabitud kassid viinud mõne teise omavalitsuse territooriumil asuvasse varjupaika, kust omanik oma lemmikut otsida ei taipa. Kuna loomal puudub kiip, siis ei leia tema peremeest ka varjupaik.

Pärnu loomade varjupaiga kogemuse põhjal on inimeste huvi kasside kiipimise vastu leige, eriti just hajaasustusega piirkondades. "On paslik meelde tuletada, et nii Pärnu linna haldusterritooriumil elavad kassid kui koerad peavad olema nõuetekohaselt märgistatud," selgitas Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann.

Nõuded on linnaametniku sõnutsi koertele ja kassidele samad: loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida kolme kuu jooksul looma sündimise päevast või ühe kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast, kui loomal seni mikrokiip puudus.

Mikrokiibi olemasolu aitab tuvastada kodust plehku pannud või ulapeal hulkuva kiisu omaniku. Foto: Elmo Riig

Neljajalgse sõbra peab lisama lemmikloomade registrisse www.llr.ee, kuhu kantakse omaniku ja looma andmed, viimaste puhul ka lisaks kiibinumbrile ka eritunnused.

Lemmikloomade registrisse kannab looma pärast kiibistamist veterinaarkliinik, loomade varjupaik, linnavalitsuse linnamajanduse osakond või siis loomaomanik ise.

Lisaks märgistamisele ja registrisse kandmisele on äärmiselt oluline, et neljajalgne pereliige oleks kastreeritud või steriliseeritud. Kasside steriliseerimine/kastreerimine vähendab loomadel paaritumis- ja märgistamisvajadust, kiisu on rahulikum ega kipu "küla peale".

2021. aastal jõudis Pärnu keskuslinnast ja osavaldadest Pärnu loomade varjupaika 193 hulkuvat kassi. Oma koju tagasi sai neist kõigest 29. Aasta varem oli numbrid vastavalt 260 ja 33.

Kõik varjupaigast uude koju minevad kassid on seal juba kiibistatud ja steriliseeritud või kastreeritud, seega on varjupaigast looma adopteerinud peredelt sele võrra vähem kohustusi.