Hallhüljeste arvukus kerkis viimaste aastakümnete kõrgeimale tasemele

Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialisti Margo Tanniku sõnutsi on Eesti hallhülge populatsioon viimastel aastatel järjest paranenud. Loendustulemuste järgi on isendite arvukus suurenenud eelkõige Saaremaa lääne- ja Hiiumaa põhjaosas, kogu Läänemeres elab neid ligikaudu 30 000.

Praeguseks on hallhülge asurkond aga taastunud ja arvukus hakkab stabiliseeruma, mis tähendab, et 15. aprillist algab siingi aasta lõpuni kestev hallhülgejahi hooaeg. Kokku võib küttida 55 isendit. Seejuures tohivad hüljestele jahti pidada vaid need jahimehed, kellel on jahiluba, kehtiv jahitunnistus ja kes on läbinud suuruluki laskekatse.