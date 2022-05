Punamonumendi vargus võib viia haudade lahtikaevamiseni

Mihkli kalmistule 1960. aastatel püstitatud punamonumendi platsi kohta räägib kohalik rahvas, et tegelikult pole sinna ühtegi inimest maetud. Väidetavalt võib maa seest leida hoopis lehma säilmed. Külajutte liigub sellegi kohta, et tegelikult maeti maha tühjad kirstud või olid kirstudes hoopis kivid.

Muinsuskaitseameti ja kaitseministeeriumi juurde loodud sõjahaudade komisjoni andmetel on tegemist siiski hauaplatsiga, kuhu ühtede, muinsuskaitse käsutuses arhiividokumentide kohaselt on sängitatud 12, teiste andmete järgi 14 inimest. Samuti on kirjeldused selle kohta, et kõnealusele platsile on maetud üheksa kirstu.