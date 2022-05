Enne suvehooaega Pärnu rannast võetud veeproovi vastus üllatas

Raekülast võetud veeproovid on varemgi näidanud, et sealne suplusvesi on kehva kvaliteediga. Selle üheks põhjuseks on arvatud rannaniidul toimetavaid linnalehmi, kelle fekaalid väidetavalt vette satuvad.

Vastne proov ei näi seda teooriat kinnitavat, sest veised olid Raeküla rannakarjamaal viimati läinud sügisel ehk üle poole aasta tagasi ja tänavune karjatamishooaeg pole veel alanud.

Samuti pole pärast jääminekut randades olnud üleujutusi ega suuri vihmasadusid, mis võinuks karjamaalt mustust merre kanda.

Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm tõdes, et põhjust, miks Raekülla ranna suplusvee kvaliteet sel nädalal normile ei vastanud, ei oska tema öelda. “Teada on see, et linnalehmi seal praegu pole,” märkis ta.

Samal ajal ei pea Virunurm veeproovi näitu erakordseks. “Korra varemgi on olnud aasta esimene veeproov Raekülas piirnormidest kõrgem,” teatas ta.

Käesoleva aasta esimesed veeproovid võeti esmaspäeval Raeküla, Mai ja keskrannast (Kuuse tänava pikenduselt ja mudaravila juurest) ja Vana-Pärnu rannast. Nii Vana-Pärnus kui kesk- ja Mai rannas jäi nii enterokokkide kui kolibakterite hulk alla normi.

Raeküla ranna merevees oli kolibaktereid alla piirmäära, aga enterokokke oli vees 150 (lubatud on 100).

Enterokokid ja kolibakterid on rahvusvaheliselt tunnustatud indikaatorid fekaalse reostuse määramisel. Üksikud proovid, kus bakterite sisaldus on veidi suurem, ei mõjuta vee kvaliteeti märgatavalt. Ent kui on juba keskmisest rohkem proove, kus bakterisisaldus suurem, või proove, kus baktereid palju kordi rohkem, tuleb rakendada vastavaid meetmeid.

Pärnu keskuslinna randade suplusvee seirekalendrit koostab linnavalitsuse tellimusel OÜ Skeltmer. Randadest võetud veeproove analüüsib keskkonnauuringute keskuse Pärnu labor.