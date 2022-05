Reiu vana raudteesild on nüüd tõkisteta, kuid mitte kauaks.

Märtsis paigaldasid ehitajad Pärnu linna Paikuse osavalda Reiu vanale raudteesillale metallkonstruktsioonid, et takistada mootorsõidukite ülesõitu. Kohalikud ei võtnud lahendust kuigi hästi vastu ja nüüd on kellegi käsi need sealt eemaldanud.