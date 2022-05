Šorini sõnutsi on Balti riigid säärastel kohtumistel traditsiooniliselt “oma klubis”, kus mitu teemat juba varem koos läbi arutatud ja vajadusel toetatud. “Teised NATO riigid on Balti riike praeguses olukorras tähelepanelikumalt kuulamas. Väga head suhted on ka soomlastega,” märkis Šorin.