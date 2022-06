Uus generaator aitab Manija elanikel eluga toime tulla

Generaatori mõju 49 elanikuga väikesaare elanikele on raske üle hinnata, kuna elektritootmise alternatiivi kohapeal pole ja hädaolukorras jääks saar ühenduste ja teenusteta. Seadme kasutuselevõtu tingimused on saarel olemas.

Pärnu linnavalitsuse liikme, Tõstamaa osavallakeskuse juhi Toomas Rõhu sõnutsi on igapäevane elektrivarustus Manijal tagatud ja elektrikatkestusi pole saarel sageli, ent tormidega neid ikka esineb. Püsiühenduse taastamiseni on vaja hädaabilahendust ja just seda mobiilne generaator pakubki.