Alkohol ja tubakatooted on Pärnus alaealistele lihtsalt kättesaadavad

Uibo sõnutsi oli paraku rikkujaid siiski palju, sealhulgas korduvrikkujaid. Ta tõi näiteks, et ühes kaupluses on nad teinud juba kolm kontrolltehingut ja kõigil kordadel on alaealine ostja alkoholi sealt kätte saanud. Seetõttu teeb Pärnu politseijaoskond kohalikule omavalitsusele selle kaupluse kohta ettepaneku alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamiseks.

Kuna peagi on käes jaanipäev, millele järgneb nädalavahetus, venivad pühad tavapärasest pikemaks. Uibo meenutas, et enamik pühade ajal tekkivatest probleemidest saab alguse just alkoholi liigtarvitamise tõttu. “Siingi on tähtis roll müüjal, kes ei tohi joobes inimesele alkoholi müüa, samuti ei tohi seda müüa inimesele, kes ostab alkoholi joobes kaaslasele,” lausus ta.