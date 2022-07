Nüüd otsitakse tikutulega töötajaid, keda pandeemia ajal enam ei vajatud

Samuti napib inimesi IT-sektoris. Tööandjatel on raske leida veel veoautojuhte, kokkasid, keevitajaid ja metallipinkide operaatoreid.

Ülearu on aga andmesisestajaid, sekretäre, asjaajajaid ja juhiabisid.

Uuringu koostanud ekspertide hinnangul on Eesti tööturg praegu väga sarnane 2019. aastaga ehk ajaga, kui koroonapandeemiast polnud veel juttugi. Kui tervisekriisi ajal jäi aina enamates valdkondades tööjõudu üle, on praeguseks tulnud järjest juurde neid ameteid, kus töötajaid napib. Nii on näiteks turismi, meelelahutuse ja toitlustuse valdkonnas taas keeruline töötajaid värvata. Veel aasta eest oli olukord vastupidine.