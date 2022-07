Elektrikarjuse lõhkumise tõttu ei pääse veised rannaniidule

“Meil on tekkinud tõsised probleemid pahatahtlike inimestega, kes takistavad loomade toomist rannaalale. Oleme pidanud taaskord veiste viimise edasi lükkama, kuna ära on lõhutud üle kilomeetri karjuseid, mis tuleb kõik uuesti rajada,” teatas OÜ Luigeveski Agro juht Kerli Ats Pärnu linnavalitsusele.

Konkreetse näitena tõi Ats mehe, kes takistas kolmapäeval aia parandamist, olles väga pahane, et mere äärde loomad tuuakse. “Meie kõige suurem mure on see, et kui need pahatahtlikud inimesed lõhuvad aedu ka siis, kui me veised koplitesse toome, võivad loomad sealt väga suure tõenäosusega uitama minna,” lisas ta.