Sindi laululava saab värskema ilme

Tugevatele betoonalustele lisatakse lehisepuidust katted, et väliürituste külastajatel oleks mugavam istuda. Peale selle on Tori vallavalitsus taotlenud keskkonnametilt loa laululavataguse jõekalda puhastamiseks puudest ja võsast. Nende töödega hakatakse pihta üsna pea.

Järgmisel aastal on plaanis korrastada ka lavaaluse pinnas, et teisaldatavaid lavasid oleks kergem püstitada.

Tori valla kultuurikeskuse Sindi ja Tori piirkonna kultuurikorraldaja Argo Juske sõnutsi on Sindi laululaval peagi inimesi rõõmustamas mõnusalt puidune istumisalus. Ta loodab, et tehtud töö püsib kaua ja pakub istumisrõõmu pikaks ajaks. “Filmiööl saame siis ristsed ära teha,” rääkis ta. “Loodame, et 2023. aasta jaanipeoks on ka korralik tantsuplats valmis saanud.”