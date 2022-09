Vastse alkoholimüügi piirangu järgimine võeti luubi alla

“Piirang on kaasa toonud segadust ja pahaseid kliente,” ütles klubi A.P.T.E.K. juhataja Madis Sitik. “Paljud inimesed polnud vist kuulnud, et selline keeld hakkas 1. septembril kehtima. Need, kes soovisid pärast kella nelja meelelahutust tarbida, olid pettunud.”

Sitik rääkis, et A.P.T.E.K. pole oma klientidele uue piirangu kohta aktiivset teavitustööd teinud. “Ürituste lehel on see kirjas, muud moodi me seda reklaaminud ei ole,” ütles ta. “Pärnu linn tegi sotsiaalmeedias selle kohta postituse, kuid võttis õige pea maha. Ju nad ei talu kriitikat, sest suur osa kommentaaridest olid negatiivsed.”