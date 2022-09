Pärnu sammub edasi prügi kaalumise poole

Mõni päev enne augusti lõppu ­tegi riigihangete vaidluskomisjon otsuse jätta Ragn-Sellsi vaie rahuldamata. Lühike kokkuvõte mitmeleheküljelisest otsusest võiks kõlada nii: prügifirma osutas vaides pigem kaalupõhise hinnastamise miinustele, mitte hanke puudustele ning Pärnu linnal kui tellijal on õigus hankida just selliseid teenuseid, nagu nad paremaks peavad. Tõsiasi, et see on Eestis uudne, ei ole takistus.