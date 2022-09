Kõrge elektrihind lööb kõiki Pärnu spaasid

Tervis Spaa Grupp pöördus kohtusse, kuna elektrimüüja Olerex teatas ootamatult, et soovib senise fikseeritud hinnaga lepingu lõpetada. Tervise ja Tervise Paradiisi juhi Jaan Ratniku sõnutsi on Olerex nüüdseks esitanud ka vastuhagi. “Ma ei kujuta ette, kui kaua see asi (kohtuvaidlus, S.M.) aega võtab,” oli Ratnik nõutu.