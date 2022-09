Munamäel algas uue rulapargi ehitamine

Varasem, puidust rulapark oli aastaid halvas seisus ja seda tuli igal aastal remontida. Kevade lõpus lõhkusid parki vandaalid ja seda remonditi taas juuni alguses, kuid suve keskpaigaks sai selgeks, et senine skatepark on siiski liiga ohtlik. Karkass oli alt nii pehkinud, et see ei oleks sõitjaid enam kauem kandnud, ja uue pargi ehitusgraafikut arvestades polnuks mõistlik seda enam lappida. Nii on Pärnu noored pea kaks kuud pidanud läbi ajama välisrulapargita, kuid juba kevadel saavad nad panna rattad veerema betoonrampidel.