Volikogu võttis vastu Pärnu selle aasta esimese lisaeelarve

Lisaeelarves on suurendatud linna maksutulusid, sotsiaaltoetusi ning majandamis- ja tööjõukulusid. Põhieelarvega võrreldes kulutatakse rohkem raha teede ja tänavate remondiks, jalgpallihalli ja Tõstamaa kergliiklustee ehitamiseks, Pärnu Päikese Kooli, Rääma põhikooli õppehoone, Liblika lasteaia ja Mai lasteaia Raeküla hoone hooviala renoveerimiseks ning paljuks muuks.

“Selles lisaeelarves on ajastu märgid, kus tulude kasv ei kata kulude kasvu ja käiku tuleb võtta säästud tagamaks igapäevavajadustele katteallikad. Olen veendunud, et konservatiivne finantspoliitika, mis on toonud meid siia, viib ka edasi,” ütles abilinnapea Meelis Kukk.