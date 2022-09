Hostel säilitab muusikakooli hõngu

"Vallas oldi kohe nõus, kui ütlesin, et tahan siia hosteli teha," räägib lihtsa hotelli perenaine Annika Kuur. "Maja oli oksjonil olnud, aga tahtjaid ei leidunud, jah, pere jaoks on see hoone liiga suur, aga minul oli nägemus kahtepidi majutusest, püsi- ja nii-öelda üleöö-majutusest."