Väljaotsa talu kasvatab kartulit kuuel hektaril, millest hektari jagu oli varajast. Talvekartuli võtuga alustatakse tuleval nädalal ja peremees Aivar Ildi jutu järgi on aastas ainukordse töö edasilükkamise põhjus see, et kartulikoor oli pealsete mahalõikamise järel veel lahtine. Seepärast ootab kartulikombain veel oma aega ja 1990. aastate algusest kartulit kasvatanud Ild ei karda, et esimese öökülma järel jõuaks miinuskraadid mugulaid näpistama.