Graafikud ⟩ Pärnumaa kodudes valitseb ahiküte

Kogunisti 71 protsendil linna eramutest on ahikütte võimalus olemas ja korterelamutes on see protsent vaid nelja võrra väiksem. Katlakütte võimalus on võrdselt 26 protsendil nii eramutes kui kortermajades ja soojuspump – niisamuti mõlemal – 14 protsendil. Elektriga kütmist kasutab alla kümnendiku eramutest, kuid kortermajadest kuuendik.