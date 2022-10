Tori vald nimetas presidendilt kaks ordenit saanud spordimehe oma aukodanikuks

Vastse aukodaniku tiitli esildises on kirjas, et Endreksoni kui inimese kujunemisel on vaieldamatult tähtis osa spordil, eeskättsõudespordil, millega ta on tegelenud juba kolm aastakümmet. Eesti mehele kohaselt on see olnud rahulik, aga järjekindel areng Eesti noorte meistrist maailma sõudeparemikku.

Endrekson on ehitanud Tori valda kauni kodu ja loonud täisväärtusliku pere, kus kasvab kolm last. Lisaks on ta leidnud aega osaleda nii sõudeklubi kui Eesti sõudeliidu juhatuse töös. Praegu on ta ka olümpiakomitee esindajate kogu liige.

Lisaks spordile on ta panustanud aega ja oskusi kaitseliidu tegemistesse. Kõike seda on märganud nii riik kui kohalik kogukond ja teda on autasustanud president aastal 2009 Valgetähe II klassi teenetemärgiga ja 2017. aastal Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga. Pärnu on autasustanud Endreksoni teenetemärgiga 2017. aastal ja kaitseväe teeneteristiga on teda tunnustatud aastatel 2008 ja 2016.

Tõnu Endrekson. Foto: Urmas Luik

Riiklik spordipreemia on Endreksonile antud viiel korral. Samas on teda autasustatud Püha Piiskop Platoni III järgu ordeniga. Lisaks ehib Endreksoni auhinnakappi tosin tiitlivõistluste medalit, millest kaks on saadud olümpiamängudelt. Tõnu Endreksoni praegusteks paadikaaslasteks on noored sõudjad, kellel on võimalus saada osa tema kogemuste pagasist.

Volikogu nimetas Tori valla aukodanikuks veel juba aastaid Tori piirkonna ajalugu, arengut, kodulugu, sündmusi, inimesi ja loodust pildistanud Ülo Soometsa.