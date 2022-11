Pildid ⟩ Politseinikud kontrollivad maanteel reisibusse ja välismaa autosid

Pärnu bussijaamas ja Uulus võib sel nädalal näha tavapärasest enam politsei- ja piirivalveametnikke, kuna Eesti sisepiir on teravdatud tähelepanu all. Kontrollitakse täiendavalt Eestisse saabuvaid ja siit edasi liikuvaid Venemaa ja Ukraina kodanikke, et saadud andmeid analüüsides saada parem ülevaade riiki saabujatest, siin viibijatest ja Ukraina sõjapõgenike transiidist.