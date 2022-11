Esimesel advendil algab kaks jõulukaunistuste konkurssi

Konkursside eesmärgiks on innustada inimesi ehtima hoonete fassaade, aknaid ja hoove ning andma panuse kodukohas pühademeeleolu loomisse. Kogu omavalitsuse konkursist võivad osa võtta era- ja kortermajade elanikud, koolid, lasteaiad, ettevõtted, organisatsioonid ja asutused, Audru konkursist üksnes era- ja kortermajade elanikud.

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu julgustas inimesi fantaasiarikkalt hooneid ja õuealasid kaunistama ning andma toredasti ehitud kohtadest linnale teada. "Väga kena on üle suure Pärnu näha, et neid kaaslinlasi, kes panustavad oma kodule, koolile, lasteaiale või töökohale jõuluilme andmisse, on iga aastaga aina enam," ütles linnaaednik.