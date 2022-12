Austraallanna tuli õppima Tallinna, aga armus ülepeakaela Pärnusse

“Ma peaksin kolima kuhugi, kus on lumi,” rääkis Madeline Tester. “Mulle meeldib väga lumi. Austraalias pole midagi sellist. Seal peame maksma, et minna mägedesse, ja see on väga kallis. Pealegi ei saa seal kogeda lumesadu nagu praegu siin. Nad toodavad seal tehislund.”

Foto: Mailiis Ollino