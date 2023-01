Pärnu Mündikoda on oma projekti “Pärnu jõuluturg 2022” teoks teinud, teiste ettevõtmised on kas käsil või ees, selgub Pärnumaa arenduskeskuse kodulehelt.

KOP Pärnumaa projektide viieliikmelise hindamiskomisjoni liige, külaliikumise Kodukant esindaja Tiiu Sommer mainis, et KOPi eesmärk on kogukonda ühendavatele projektidele õlg alla panna ja sõelale jäidki need taotlused, milles see eesmärk oli selgelt välja toodud.