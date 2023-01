Sotsid said nimekirja kokku, teiste seas pürib parlamenti Mark Soosaar

Homme 77. sünnipäeva tähistav Soosaar märkis, et Ukraina sõda mõjutab meid kõiki ja sõjaajal peab igaüks oma panuse andma. “Minu mõte on, et sõjaolukorras või selle eel moodustataks meil rahvusliku ühtsuse valitsus. Et ei oleks kemplemist ega kaklust erakondade vahel, et sõja arvelt endale hääli teenida,” lausus Soosaar.