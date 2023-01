Möödunud aatal registreeriti Pärnumaal 43 620 kiiruse ületamist, mida on aasta varasemast ligemale 7100 rikkumist enam.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa selgitas, et kui politsei korraldab liiklustalguid ja palub inimestel teada anda kohtadest, kus sõidukijuhid nende meelest kõige enam sõidukiirusega liialdavad, teavitatakse neid igal aastal ikka samadest paikadest. Need on enamjaolt asulasisesed kõrge liiklusintensiivsusega kohad, Pärnu linnas näiteks Ehitajate tee.