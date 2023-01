Varjumiskohti plaanitakse juurde luua

Eesti seadustes ei ole varjumiskohad reguleeritud, puuduvad standardid, nõuded, vastutused ja nende täitmise järelevalve. See kõik tuleb nüüd seadusloomega paika panna ning varjumiskohade loomine ja ülalpidamine püsivalt rahastada. Näiteks on üks siseministri ettepanekutest eraldada päästeametile 15 miljonit eurot aastas, millega toetatakse korteriühistute varjumiskohtade loomist või kohandamist, sest nii on võimalik aastas tekitada juurde kolm kuni 500 varjumiskohta.

Ühtlasi märgistab päästeamet jätkuvalt olemasolevaid kohti, mida saab varjumiseks kasutada. “Praeguseks on päästeamet märgistanud pea 100 avalikku varjumiskohta ligemale 50 000 inimesele. Aasta lõpuks on eesmärk tähistada täiendavalt olemasoleva taristu baasil avalikud varjumiskohad vähemalt 100 000 inimesele,” sõnas ameti peadirektor Kuno Tammearu.

Lääne päästeringkonna kommunikatsioonijuhi Andra Väärtmaa sõnutsi on Pärnumaal praeguseks märgistatud 16 avalikku varjumiskohta ligikaudu 9560 inimesele. Pärnu linnas ja selle osavaldades on kuus varjumiskohta, mille mahutavuseks arvestatakse pea 5240 inimest.

Ülejäänud kümme varjumiskohta asub Pärnumaa valdades. Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas on kolm varjumiskohta, need mahutavad vastavalt 1930 ja 920 inimest. Saarde vallas on kaks varjumiskohta 530 inimesele, Häädemeeste vallas on üks 870 inimesele ja Lääneranna vallas on samuti üks koht, mis mahutab 70 inimest.